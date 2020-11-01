Третий вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет дебютировал в первой команде в 8-м туре УПЛ против СК Днепр-1 (2:1) и попал в топ-5 самых молодых киперов клуба в истории высшего дивизиона.

18-летний юниор – самый молодой дебютант в воротах "бело-синих" после Максима Коваля, сообщает Sport.ua.

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Нещерет впервые вышел в УПЛ в 18 лет 283 дня. В свою очередь Ковалю в момент дебюта было 17 лет и 256 дней. Также в первой пятерке самых молодых вратарей Динамо в истории чемпионатов Украины находятся Александр Рыбка, Александр Шовковский и Вячеслав Кернозенко.

Напомним, что Руслан Нещерет провел премьерный матч за Динамо из-за коронавируса у двух старших коллег – Георгия Бущана и Дениса Бойко. Скорее всего, он будет защищать ворота киевлян и в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

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