"Мне понравилась игра Нещерета, как он себя вел на поле. Футболист СК Днепр-1 забил очень хороший мяч, но мне хотелось бы, чтобы Руслан знал, куда будет направлен удар, и мог сместиться раньше.

Нещерет оценил свой дебют за Динамо

А в целом дебютом 18-летнего вратаря я доволен. Он придавал уверенности команде, начинал атаки, когда было необходимо играть в длину – делал это", – цитирует тренера "бело-синих" официальный сайт клуба.

Напомним, что юный кипер дебютировал за Динамо из-за коронавирус у двух старших коллег – Георгия Бущана и Дениса Бойко. Скорее всего, Руслан Нещерет будет защищать ворота киевлян и в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

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