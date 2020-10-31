Попытка реванша за поражение киевлян 1:3 на выезде в прошлом сезоне. Только на этот раз автор тогдашнего хет-трика Супряга поменял команды. Матч, как и онлайн-трансляция СК Днепр-1 – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Команда Йовичевича набрала хороший ход. За последние 3 тура в УПЛ только нынешние соперники пополнили свой актив на 7 очков, причем днепряне даже с лучшей разницей. Отметим, что Луческу вынужден выпускать в основе 18-летнего дебютанта Нещерета, ведь двое главных вратарей (Бущан и Бойко) заболели на коронавирус. С румынским тренером киевляне в чемпионате еще не проигрывали, уступив лишь Ювентусу в ЛЧ (в общем 13 игр, 9 побед).

СК Днепр-1 – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Первый удар на 6 минуте. Буяльский обыгрался с Шепелевым и подал на дальний угол штрафной – Караваева заблокировали. Тот же Александр классно прорвался полуфлангом, на этот раз отблагодарив пасом Виталия. Итог атаки тот же – блок. Стеночками и врываниями пытается Динамо расшатывать насыщенные редуты днепрян. Все прекрасно, пока не доходит дело до последнего паса. А вот один из самых острых игроков Йовичевич забил после первой вылазки номинальных хозяев (игра проходит на НСК Олимпийский) в атаку. Назаренко легко на скорости качнул Караваева, подстраховки нету, зато есть эффектный гол, что и со звездами АПЛ мог бы поконкурировать.

Первая ошибка СК Днепр-1 едва не завершилась взятием ворот. Буяльский в своем стиле первым сориентировался, пошел перевод на Цыганкова, но тот пример с Назаренко не взял, наступив на ногу Логинову после попытки убрать под левую. Шепелев подобрал мяч на 11 метрах, на удар не решился и сбросил назад на свободного Андриевского – слишком сильно и высоко. Цыганков нашел себе зону справа, отдал в центр штрафной. Но потом динамовцы вновь откатили под дальний удар Андриевскому. Это было что-то из регби.

Цыганков снова взял игру на себя. Прострел замыкал в борьбе Супряга, только угловой. Подача все того же Виктора, Адамюк жестко опередил Попова, едва не травмировал Дениса, и пробил в собственные ворота. Напомнило Олимпик на старте сезона. Не выдержали гости давления киевлян по правому флангу, а тогда была подача слева. После криков Луческу с мотивацией для кого-то из подопечных, чтобы тот снова и снова шел сам, заработал мотор Цыганкова. И именно №15 забил после очередного подбора Буяльского в штрафной.

Жерсон заменил Вербича, у которого кроме слабого удара в руки Сарнавскому, ничего особенного не получилось. Родригес сразу же получил классный пас на ход от Андриевского, но пошел на двух соперников и загубил момент. Леднев вместо Буяльского. Серия замен у Йовичевича. Очень слабо выглядит СК Днепр-1. Команда продолжает фактически только отбиваться, хотя надо отыгрываться. Леднев дает отдохнуть Буяльскому на минут 20. Именно Богдан перспективно забрасывал на дальнюю штангу, снаряд едва не опустился в ворота.

Жерсон завершал усилия Супряги – Логинов пытался перехватить и едва не срезал в свои ворота. Попов очень уверенно выгрызает все свои мячи. Шепелев получил повреждение на 85-й. Сидорчук становится последней заменой Луческу. Статистика угловых красноречива (8:0 в пользу киевлян). Перспективный штрафной гостей разыгран без шансов на успех. В итоге Динамо на классе Цыганкова удерживает 4-очковое преимущество над Шахтером в УПЛ. Ворскла может сократить отрыв от лидера до 2 баллов, если победит Львов. Уже в среду 4 ноября, команду Луческу ждет выездной тест Барселоной.