"Для меня это всегда было приоритетом, когда я приходил в академию. Это задача номер один, к которой я шел. Слава богу, мечта сыграть за Динамо осуществилась. Когда все вратари были здоровы, конкуренция между нами существовала, однако Жора и Ден были лучше. Но в жизни бывает всякое.

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Перед выходом на поле старался не волноваться, ведь это могло повлиять на командные действия. Конечно, очень приятно. Горд защищать цвета своего родного клуба. Пусть лучше мой дебют оценивают тренеры. Спасибо Мирче Луческу за доверие! Надеюсь, я его оправдал", – цитирует Нещерета пресс-служба Динамо.

Напомним, из-за положительных тестов на коронавирус тренерский штаб Динамо не мог рассчитывать сразу на двух голкиперов первой команды – Георгия Бущана и Дениса Бойко. Именно поэтому против СК Днепр-1 сыграл 18-летний Нещерет.

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