"Бело-синие" в матче 8-го тура чемпионата Украины не без проблем одолели команду Игора Йовичевича. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Хозяева вышли вперед в середине первого тайма, использовав свою первую же возможность забить: Назаренко на замахе убрал Караваева и ударом с угла штрафной попал в дальнюю девятку.

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Впоследствии днепряне отличились во второй раз: Адамюк после навеса Цыганкова головой срезал мяч в собственные ворота и счет стал ничейным. А за две минуты до конца первого тайма уже сам Виктор заставил капитулировать Сарнавского, пробив практически с угла вратарской площадки под дальнюю штангу.

Победа позволила киевлянам с 20 пунктами закрепиться на первой строчке турнирной таблицы и оторваться от ближайшего преследователя – Шахтера – на 4 очка. СК Днепр-1 с 8-ю баллами остался на десятой строчке.

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