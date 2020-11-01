"Для мене це завжди було пріоритетом, коли я приходив до академії. Це завдання номер один, до якого я йшов. Слава богу, мрія зіграти за Динамо здійснилася. Коли всі воротарі були здорові, конкуренція між нами існувала, однак Жора і Ден були кращими. Але в житті буває всяке.

СК Дніпро-1 – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Перед виходом на поле намагався не хвилюватися, адже це могло вплинути на командні дії. Звичайно, дуже приємно. Гордий захищати кольори свого рідного клубу. Нехай краще мій дебют оцінюють тренери. Спасибі Мірчі Луческу за довіру! Сподіваюся, я її виправдав", – цитує Нещерета прес-служба Динамо.

Нагадаємо, через позитивні тести на коронавірус тренерський штаб Динамо не міг розраховувати відразу на двох голкіперів першої команди – Георгія Бущана та Дениса Бойка. Саме через це проти СК Дніпро-1 зіграв 18-річний Нещерет.

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