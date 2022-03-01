"Последние несколько дней мы пережили большое напряжение в Украине и моменты, которые мы не хотим переживать, которые мы не думали, что когда-нибудь переживем.

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Нам удалось вернуться домой после двух с половиной дней большого отчаяния, благодаря президенту УЕФА Александеру Чеферину, который обеспечил наше безопасное бегство в город Черновцы, бразильцу Жуниору Мораесу, который во время всех встреч в отеле "Опера" во всем нам помогал, и УАФ, которая провела нас по самым безопасным дорогам и местам, как только мы успели покинуть отель.

Слава Богу, мы в безопасности с семьями, и, когда все пройдет, мы решим нашу ситуацию, которая сегодня не имеет значения в условиях войны, свидетелями которой мы там были", – написал Нерес на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в Румынию отправились легионеры Динамо и Шахтера вместе с их семьями после начала полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины.

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