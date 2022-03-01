"Останні декілька днів ми пережили велике напруження в Україні і моменти, які ми не хочемо переживати, які ми не думали, що колись переживемо.

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Нам вдалося повернутися додому після двох з половиною днів великого відчаю, завдяки президенту УЄФА Александеру Чеферіну, який забезпечив нашу безпечну втечу до міста Чернівці, бразильцю Жуніору Мораєсу, який під час усіх зустрічей в готелі "Опера" у всьому нам допомагав, і УАФ, яка провела нас найбезпечнішими дорогами та місцями, як тільки ми встигли покинути готель.

Слава Богу, ми в безпеці з родинами, і коли все пройде, ми вирішимо нашу ситуацію, яка сьогодні не має значення в умовах війни, свідками якої ми там були", – написав Нерес на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Додамо, що до Румунії вирушили легіонери Динамо та Шахтаря разом з їхніми родинами після початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України.

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