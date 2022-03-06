Главный тренер Челси Томас Тухель обратился к болельщикам команды, выкрикивавшим имя владельца клуба, Романа Абрамовича, во время акции в поддержку Украины.

"Неподходящий момент для этого. Если мы выражаем солидарность, значит, нужно делать это вместе. Мы вместе встаем на колено. Или устраиваем минуту молчания, если, к сожалению, умирает важный человек для нашего или другого клуба.

Челси разгромил Бёрнли, Астон Вилла сокрушила Саутгемптон, Брентфорд прервал 8-матчевую безвыигрышную серию

Это не тот момент, когда нужно передавать другие послания. Неизбежно выражать уважение. Мы проявляем уважение как клуб, и нужно, чтобы наши болельщики посвятили эту минуту аплодисментам", – отметил Тухель на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сейчас на Романа Абрамовича наложены определенные санкции, он уже объявил о продаже своего детища под названием Челси. За него Абрамович хочет выручить более 5 млрд фунтов.

Россия напала на Украину: миллиард долларов для Харькова, УЕФА поможет сборной побороться за путевку на ЧМ-2022