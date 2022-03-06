Головний тренер Челсі Томас Тухель звернувся до вболівальників команди, які вигукували ім'я власника клубу, Романа Абрамовича, під час акції на підтримку України.

"Невідповідний момент для цього. Якщо ми висловлюємо солідарність, значить, потрібно робити це разом. Ми разом стаємо на коліно. Або влаштовуємо хвилину мовчання, якщо, на жаль, вмирає важлива людина для нашого або іншого клубу.

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Це не той момент, коли потрібно транслювати інші послання. Неминуче висловлювати повагу. Ми проявляємо повагу як клуб, і потрібно, щоб наші вболівальники присвятили цю хвилину оплескам", – зазначив Тухель на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, зараз на Романа Абрамовича накладені певні санкції, він вже оголосив про продаж свого дітища під назвою Челсі. За нього Абрамович хоче виручити понад 5 млрд фунтів.

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