Лидс проиграл Лестеру в дебютном матче под руководством Джесси Марша
Лестер в рамках 28-го тура АПЛ одержал минимальную победу над Лидсом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2021/22, 28-й тур
Лестер – Лидс – 1:0
Гол: Барнс, 67
Астон Вилла – Саутгемптон – начало в 17:00
Бернли – Челси – начало в 17:00
Вулверхэмптон – Кристал Пелас – начало в 17:00
Норвич – Брентфорд – начало в 17:00
Ньюкасл – Брайтон – начало в 17:00
Ливерпуль – Вест Хэм – начало в 19:30
Программу дня в Англии открывал поединок на Кинг Пауэр Стедиум между Лестером и Лидсом. Этот матч стал дебютным для Джесси Марша в качестве главного тренера йоркширцев – и первый блин американца был комом. Гости, несмотря на огромное преимущество по количеству ударов (18:5) и по их остроте (1,88 xG против 0,33 у лестерширцев), так и не смогли забить, а хозяева реализовали едва ли не единственный шанс.
На 67-й минуте "лисы" открыли счет усилиями Харви Барнса. Его гол и решил судьбу противостояния. Лестер празднует минимальную победу.