Чемпионат Англии 2021/22, 28-й тур

Лестер – Лидс – 1:0

Гол: Барнс, 67

Астон Вилла – Саутгемптон – начало в 17:00

Бернли – Челси – начало в 17:00

Вулверхэмптон – Кристал Пелас – начало в 17:00

Норвич – Брентфорд – начало в 17:00

Ньюкасл – Брайтон – начало в 17:00

Ливерпуль – Вест Хэм – начало в 19:30

Программу дня в Англии открывал поединок на Кинг Пауэр Стедиум между Лестером и Лидсом. Этот матч стал дебютным для Джесси Марша в качестве главного тренера йоркширцев – и первый блин американца был комом. Гости, несмотря на огромное преимущество по количеству ударов (18:5) и по их остроте (1,88 xG против 0,33 у лестерширцев), так и не смогли забить, а хозяева реализовали едва ли не единственный шанс.

На 67-й минуте "лисы" открыли счет усилиями Харви Барнса. Его гол и решил судьбу противостояния. Лестер празднует минимальную победу.