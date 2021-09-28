Голкипер Тибо Куртуа и вингер Винисиус Жуниор уже длительное время не знают вкуса поражений в испанской Примере.

Недавно Реал на Бернабеу разошелся миром с Вильярреалом. Эта ничья позволила сразу двум игрокам войти в историю клуба.

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Как сообщает пресс-служба Ла Лиги, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор не проигрывают в испанской элите уже на протяжении 25 матчей. Теперь это самая большая серия без поражений игроков Реала в XXI веке.

Продолжить замечательную тенденцию Куртуа и Винисиус смогут 3 октября в поединке Примеры с Эспаньолом. До этого их ждет домашняя встреча с Шерифом в Лиге чемпионовю

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