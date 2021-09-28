Украинский голкипер Реала Андрей Лунин может получить шанс в сегодняшнем матче с Шерифом.

Лунин беспросветно сидит за спиной Куртуа, однако Карло Анчелотти на днях дал надежду, что вскоре украинец проведет первый матч в сезоне. Marca прогнозирует, что это случится уже сегодня.

Зидан был противником ротации голкиперов, поэтому Куртуа в прошлом сезоне отыграл во всех матчах Примеры и Лиги чемпионов. А вот Анчелотти не хочет, чтобы опыт Лунина ограничивался тренировками.

Украинский голкипер может выйти на поле в сегодняшнем поединке Лиги чемпионов с Шерифом и сыграть против Юрия Вернидуба, который открыл ему путь в большой футбол в Заре.

Журналисты UEFA.com также верят, что Андрей сегодня получит шанс: Лунин – Васкес, Милитао, Алаба, Гутьеррес – Камавинга, Каземиро, Асенсио – Азар, Бензема, Винисиус.

Напомним, что Реал в 22:00 встретится с Шерифом на Сантьяго Бернабеу в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды стартовали с побед над Интером и Шахтером соответственно.

ЛЧ 2021/22: Динамо здатне перемогти Барсу, несподіваний прогноз на Шахтар – все про шанси українців, Мессі та Роналду