Голкіпер Тібо Куртуа та вінгер Вінісіус Жуніор вже тривалий час не знають смаку поразок в іспанській Прімері.

Нещодавно Реал на Бернабеу розійшовся миром з Вільяреалом. Ця нічия дозволила одразу двом гравцям увійти в історію клубу.

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Як повідомляє прес-служба Ла Ліги, Тібо Куртуа та Вінісіус Жуніор не програють в іспанській еліті вже протягом 25 матчів. Тепер це найдовша серія без поразок гравців Реала в XXI столітті.

Продовжити чудову тенденцію Куртуа та Вінісіус матимуть змогу 3 жовтня в поєдинку Прімери з Еспаньйолом. До цього на них чекає домашня зустріч із Шерифом в Лізі чемпіонів.

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