Лучшим тренером 12-го тура признан главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб, сообщает официальный сайт УПЛ.

Кривбасс разгромил СК Днепр-1 благодаря шоу Кузыка – Вернидуб оборвал победное шествие Максимова и сохранил лидерство

57-летний специалист опередил в голосовании Ярослава Вишняка (Колос), Юрия Калитвинцева (Полесье) и Олега Дулуба (ЛНЗ).

Награду же самого полезного игрока получил полузащитник Полесья Бени Макуана. Ему удалось обойти Олега Кожушко (Кривбасс), Валерия Лучкевича (Колос) и Георгия Ермакова (Александрия).

Напомним, Кривбасс разгромил СК Днепр-1 (3:0) и закрепился на первой строчке турнирной таблицы УПЛ. Полесье благодаря голу Макуана дожало Зарю (1:0) и идет вторым, отставая от криворожан на одно очко.

Полесье удержало победу над Зарей и не пустило Кривбасс в отрыв на вершине УПЛ