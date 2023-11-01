Найкращим тренером 12-го туру визнано головного тренера Кривбаса Юрія Вернидуба, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Кривбас розгромив СК Дніпро-1 завдяки перфомансу Кузика – Вернидуб обірвав тріумфальну ходу Максимова й зберіг лідерство

57-річний фахівець випередив у голосуванні Ярослава Вишняка (Колос), Юрія Калітвінцева (Полісся) та Олега Дулуба (ЛНЗ).

Нагороду ж найкориснішого гравця отримав півзахисник Полісся Бені Макуана. Йому вдалось обійти Олега Кожушка (Кривбас), Валерія Лучкевича (Колос) та Георгія Єрмакова (Олександрія).

Нагадаємо, Кривбас розгромив СК Дніпро-1 (3:0) і закріпився на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ. Полісся завдяки голу Макуана дотисло Зорю (1:0) і йде другим, відстаючи від криворіжців на одне очко.

Полісся втримало перемогу над Зорею і не пустило Кривбас у відрив на вершині УПЛ