"Неожиданно, что меня так встретили": экзотический новичок Кривбасса – о впечатлениях от Украины и шансе забить Динамо
Нигерский нападающий Даниэль Соса поделился впечатлениями от дебюта за Кривбасс в матче против Динамо (0:1).
– Даниель, поздравляем с дебютом. Ты недавно приехал и сразу в бой. Как непросто в таком ритме дебютировать за Кривбасс?
– Да, действительно, я приехал три дня назад. Не сказать, что было тяжело. Но времени для того, чтобы полноценно адаптироваться, было мало. Команда хорошо меня приняла, и, надеюсь, уже скоро я буду в своей лучшей форме.
– Ты успел получить свой неплохой момент в матче, но пробил выше ворот. Расстроился? Мог ли сыграть иначе?
– Да, к сожалению, не удалось забить. Этот момент возник, как только я появился на поле. Выйти в таком матче на поле по ходу игры было непросто. Надеюсь на поддержку со стороны партнеров и тренерского штаба. Да, в этом эпизоде мог сыграть лучше. В следующих матчах постараюсь показать свою лучшую игру.
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– Тебя сразу после дебютного выхода на поле очень тепло поприветствовали болельщики. Такое отношение мотивирует?
– Да, было очень приятно. Признаюсь, даже неожиданно, что меня так встретили. Это очень мотивирует. Хочу забивать за Кривбасс как можно больше и радовать наших болельщиков яркой и результативной игрой.
– Если взять твои первые дни в Кривом Роге, что чувствуешь?
– Здесь очень классно. Меня хорошо приняли, всё нравится. Надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо. Со своей стороны постараюсь для этого все делать, – сказал Соса в комментарии пресс-службе Кривбасса.
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