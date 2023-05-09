Нігерський нападник Даніель Соса поділився враженнями від дебюту за Кривбас у матчі проти Динамо (0:1).

– Даніелю, вітаємо з дебютом. Ти тільки нещодавно приїхав і одразу в бій. Наскільки непросто у такому ритмі дебютувати за Кривбас?

– Так, дійсно, я приїхав три дні тому. Не сказати, що було важко. Але часу для того, щоб повноцінно адаптуватись, було замало. Команда добре мене прийняла, і, сподіваюсь, вже незабаром я буду у своїй найкращій формі.

– Ти встиг отримати свій непоганий момент у матчі, але пробив вище воріт. Засмутився? Та чи міг зіграти інакше?

– Так, на жаль, не вдалось забити. Цей момент виник щойно я зʼявився на полі. Вийти у такому матчі на поле по ходу гри було непросто. Сподіваюсь на підтримку з боку партнерів та тренерського штабу. Так, у тому епізоді міг зіграти краще. У наступних матчах постараюсь показати свою найкращу гру.

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– Тебе одразу після дебютного виходу на поле дуже тепло привітали вболівальники. Таке ставлення мотивує?

– Так, було дуже приємно. Зізнаюсь, навіть трохи несподівано, що мене так зустріли. Це дуже мотивує. Хочу забивати за Кривбас якомога більше та тішити наших вболівальників яскравою та результативною грою.

– Якщо взяти твої перші дні у Кривому Розі, то що відчуваєш?

– Тут дуже класно. Мене добре прийняли, все подобається. Сподіваюсь, у подальшому все буде добре. Зі свого боку намагатимусь для цього все робити, – сказав Соса у коментарі прес-службі Кривбаса.

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