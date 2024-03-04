“За 15 минут до конца матча мне сказали разминаться. Некоторые ребята разминались с начала второго тайма. Я уже так просто досиживал. Думаю, что дебют удался. Считаю, что тренеры довольны.

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Когда вышел на поле, то думал, что мне делать, куда бежать. Еще и первый вынос, и сразу мяч мне в ноги, поэтому немного растерялся и не понимал, что мне делать. Пробил с нерабочей левой. Возможно, если бы соперник не заблокировал, то было бы опаснее.

Сначала было очень трудно тренироваться с первой командой. Какой-то мандраж был. Боялся, чтобы домой сразу не отправили. Однако с каждой тренировкой я становился все увереннее, ребята говорили со мной и помогали мне адаптироваться.

В раздевалке после матча Марино Пушич сначала поздравил команду, потом Траоре с возвращением, с голом. Напоследок оставил меня. Сказал, что очень тяжелый момент для меня – переход из U-19 в первую команду. Все ребята меня поздравили, напихали, что я гол не забил. Все поаплодировали, и я был очень рад", – цитирует Цуканова УПЛ ТВ.

Напомним, Марино Пушич взял полузащитника на зимние сборы с первой командой, где тот стал главным открытием. В день своего 18-летия Цукавнов подписал с Шахтером контракт сроком на 5 лет.

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