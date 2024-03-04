"За 15 хвилин до кінця матчу мені сказали розминатися. Деякі хлопці розминались від початку другого тайму. Я вже так просто досиджував. Думаю, що дебют вдався. Вважаю, що тренери задоволені.

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Коли вийшов на поле, то думав, що мені робити, куди бігти. Ще й перший винос, й одразу м'яч мені в ноги, то трохи розгубився й не розумів, що мені робити. Пробив з неробочої лівої. Можливо, якби суперник не заблокував, то було б небезпечніше.

Спочатку було дуже важко тренуватись з першою командою. Якийсь мандраж був. Боявся, щоб додому одразу не відправили. Однак з кожним тренуванням я ставав усе впевненішим, хлопці говорили зі мною та допомагали мені адаптуватись.

У роздягальні після матчу Маріно Пушіч спершу привітав команду, потім Траоре з поверненням, з голом. Наостанок залишив мене. Сказав, що дуже важкий момент для мене – перехід з U-19 у першу команду. Усі хлопці мене привітали, напхали, що я гол не забив. Усі поаплодували, і я був дуже радий", – цитує Цуканова УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Маріно Пушіч взяв півзахисника на зимові збори з першою командою, де той став головним відкриттям. У день свого 18-річчя Цукавнов підписав з Шахтарем контракт терміном на 5 років.

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