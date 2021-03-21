"Надо время для того, чтобы трава хорошо проросла. Поскольку она только сейчас начала подниматься. Поэтому было много песка, трава вырывалась.

Мариуполь 7 месяцев менял газон на домашней арене, результат шокирует – фото дня

Тяжелое поле. Думаю, к лету или к концу чемпионата это поле будет качественным. Я знаю, что те ребята, которые здесь работали, сто процентов сделают хороший газон. Поэтому в следующем чемпионате у вас будет газон очень хорошего качества.

Мариуполю надо либо немного потерпеть, играя на таком поле, или снова ездить в другие города. Но, поскольку мы уже сыграли в Мариуполе, то хочу, чтобы ваша команда продолжала играть дома, и другие команды также сюда приезжали. Это хорошо, что Мариуполь наконец вернулся домой. Я разговаривал с ребятами, которые раньше играли за Минай. Плюс я хорошо общаюсь с Остапом Маркевичем и Игорем Шуховцевым. Поэтому знаю, что Мариуполю было психологически трудно все время играть на выезде. Но думаю, все будет хорошо. У вас молодая команда, но вы со всем справитесь", – цитирует Кобина официальный сайт Мариуполя.

Напомним, Минай добыл всего одно очко в последних трех турах УПЛ. Закарпатцы опережают на два пункта Львов, который на дне таблицы с двумя матчами в запасе.

Мариуполь расписал ничью с Минаем в первом матче сезона на родном поле