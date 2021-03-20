Мариуполь в первые 18 туров УПЛ не провёл ни одного матча в родном городе, ведь на стадионе имени В. С. Бойко продолжалось обновление газона. Работы растянулись на семь месяцев, но их результат визуально не впечатлил – впрочем, еще есть надежда на то, что травка разрастется. Для футболистов же было важно, что домашний поединок против Миная в 19-м туре происходил со зрителями на своем стадионе.

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В первом тайме команды поочередно владели инициативой и работали в среднем темпе. Значительного количества моментов не возникало – на взятие ворот претендовало только четыре эпизода. Первый на 8-й минуте упустил Мишнёв, который выстрелил с лету после углового (мимо левой девятки), а на 10-й в падении пробивал Очеретько – Попович выручил Минай.

Гости огрызнулись на 31-й, когда Маембе принял мяч на правом краю штрафной и нанес удар во внешнюю сторону сетки. На 37-й же в игру снова пришлось вступать Поповичу – Мишнёв с разрезного паса Танковского вышел один на один с голкипером, но тот ногой парировал удар! В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма содержание игры не изменилось. В первые 30 минут команды ни разу не попали в створ: Минай ограничился дальними неострыми выстрелами Нуриева и Петрусенко, а вот Мариуполь мог забить в результате прорыва Бондаренко на правый край штрафной – Артем пробил мимо ближней девятки. На 75-й же он забил, реализовав выход один на один с Поповичем, но арбитры заметили у хавбека офсайд. Не в последнюю очередь такая бедность на моменты вышла из травматичности поединка – у азовцев еще до 60-й минуты сломались Кащук и Очеретько, а у закарпатцев на 76-й захромал Маембе.

В эндшпиле встречи игра особо не изменилась, хотя Снежко мог добавить перца на 78-й минуте, грубо срезав Топалова в подкате, однако вместо красной карточки Алексей увидел только желтую. В общем, за весь второй тайм ярким эпизодом "лис" стал стоп-кадр со смешным выражением лица Милевского на скамейке запасных:

Самый яркий момент Милевского в матче против Мариуполя pic.twitter.com/JBlD3TWAUA — Майкл Сыч (@totsamiymisha94) March 20, 2021

Мариуполь же мог вырвать победу на 85-й минуте, когда Кулаков ворвался на правый край штрафной, качнул защитника и выстрелил в дальний верхний угол – выше ворот! Кроме того, на 90-й Маембе сыграл рукой в собственной штрафной, но арбитр Анатолий Абдула решил, что все нормально.

Пиняшко уже в компенсированное время огрызнулся ударом с линии штрафной в руки Гальчуку. Это был первый выстрел в створ во втором тайме. Сразу за этим прошел и легкий удар Нуриева – это даже ударом трудно назвать, но голкипер вступил в игру. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Мариуполь набрал 18 очков, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице УПЛ. Минай, имея в активе 14 пунктов, поднялся на тринадцатую строчку.

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