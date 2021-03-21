"Треба час для того, щоб трава добре проросла. Оскільки вона тільки зараз почала підніматися. Через це було багато піску, трава виривалася.

Маріуполь 7 місяців змінював газон на домашній арені, результат шокує – фото дня

Важке поле. Думаю, до літа або до кінця чемпіонату це поле буде якісним. Я знаю, що ті хлопці, які тут працювали, сто відсотків зроблять хороший газон. Тому у наступному чемпіонаті у вас буде газон дуже хорошої якості.

Маріуполю треба або трохи потерпіти, граючи на такому полі, або знову їздити в інші міста. Але, оскільки ми вже зіграли у Маріуполі, то хочу, щоб ваша команда продовжувала грати вдома, і інші команди також сюди приїжджали. Це добре, що Маріуполь нарешті повернувся додому. Я розмовляв з хлопцями, які раніше грали за Минай. Плюс я добре спілкуюся з Остапом Маркевичем і Ігорем Шуховцевим. Тому знаю, що Маріуполю було психологічно важко весь час грати на виїзді. Але думаю, все буде добре. У вас молода команда, але ви з усім впораєтеся", – цитує Кобіна офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, Минай здобув всього одне очко в останніх трьох турах УПЛ. Закарпатці випереджають на два пункти Львів, який на дні таблиці з двома матчами у запасі.

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