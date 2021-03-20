Матч 19-го тура между Мариуполем и Минаем запомнился не очень качественным газоном на стадионе азовцев, долгое время был закрыт из-за работы над покрытием.

Мариуполь в течение 7 месяцев не играл на домашнем стадионе из-за замены газона, однако качество получилось не таким, на которое рассчитывали в клубе.

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В матче с Минаем – первом на стадионе имени Владимира Бойко за длительное время – на поле заметны вытоптанные зоны, свидетельствующие о сомнениях в качестве проведенных работ.

К слову, азовцы начали смену газона на арене еще в августе 2020 года. Первый круг УПЛ Мариуполь полностью провел на выезде.

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