"Трохи не пощастило – був не наш день": Маліновський прокоментував втрачену перемогу над Ювентусом

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський поділився думками щодо нічиєї у матчі 32-го туру Серії А проти Ювентуса (2:2).

"Всі кажуть, що ми сьогодні втратили 2 очки. Думаю, ми заслужили перемогти. Два пенальті... Намагалися добре відзахищатися на останніх хвилинах, щоб зберегти перемогу. Трохи не пощастило – був не наш день.

Маліновський покарав Ювентус розкішним голом

Ми зіграли дуже добре. Домінували протягом всього першого тайму: створювали шанси, контролювали м'яч. У другому таймі також добре виглядали, забили гол. Старалися зберігати компактність і вибігати в контратаки.

Потрібно винести урок з цього матчу. Набрати одне очко на полі Ювентуса не так погано. Готуємося до наступної гри, хочемо якнайкраще відновитися.

Зустріч з ПСЖ в Лізі чемпіонів? ПСЖ – чудовий суперник з сильною атакою. Сьогодні ми також грали проти команди рівня Ліги чемпіонів. Ми готові до таких викликів. Важливо, щоб всі були здорові, щоб всі були у формі", – сказав Маліновський у коментарі клубному YouTube-каналу Аталанти.

Нагадаємо, Руслан на 80-й хвилині матчу 32-го туру чемпіонату Італії забив у ворота Ювентуса і вивів Аталанту вперед (2:1). Команді Гасперіні не вистачило для перемоги зовсім трохи – на останній хвилині основного часу Роналду реалізував пенальті і врятував лідера Серії А від поразки.

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