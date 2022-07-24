Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд прокомментировал свой дебют в новой команде и высказался о новом наставнике в своей карьере – Хосепе Гвардиоле.

"Хорошее начало, я забил отличный гол, на матче была отличная атмосфера. Итак, все прошло хорошо. У меня отличные ожидания от сезона. Думаю, он будет невероятно классным. Гвардиола – немного безумный, и мне это нравится. Всё будет весело.

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Я провел в Манчестер Сити неделю, так что пока не так много могу сказать. Но я хорошо тренировался. Готов к тому, что ждет нас впереди. Это было красиво. Матч посетило 80 тысяч зрителей, которые поддерживали нас и кричали. Игра прошла в великолепной атмосфере на великолепном стадионе. Было здорово забить первый гол здесь", – цитирует Холанда vg.no.

Напомним, Эрлинг дебютировал в товарищеской встрече с Баварией и принес победу Манчестер Сити, забив единственный гол во встрече.

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