"Горожане" одолели Баварию, а звездный новичок команды Гвардиолы Эрлинг Холанд забил единственный гол. Читайте отчет о встрече и смотрите обзор матча на Футбол 24.

Товарищеский матч.

Бавария – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Холанд, 12

Команды вышли на поединок в звездных составах – единственной неожиданностью стал Вилсон-Эсбранд слева в защите Манчестер Сити. Именно чемпион Англии владел инициативой (22 удара против 3 в Баварии), но забить удалось только однажды.

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Отличиться удалось тому, от кого этого больше всего ожидали – Эрлинг Холанд. Гол был забит на 12 минуте после второй волны атаки – Грилиш прорвался в штрафную и отдал в центр, а норвежец в касание переправил мяч в ворота.

Добавим, что Манчестер Сити следующий матч проведут уже в рамках Суперкубка Англии (30 июля), а Бавария в этот же день разыграет Суперкубок Германии из РБ Лейпциг.

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