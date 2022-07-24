"Трохи божевільний": Холанд склав думку про Гвардіолу після свого приходу в Манчестер Сіті
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд прокоментував свій дебют у новій команді та висловився про нового наставника у своїй кар'єрі – Хосепа Гвардіолу.
"Гарний початок, я забив чудовий гол, на матчі була чудова атмосфера. Отже, все пройшло добре. У мене чудові очікування від сезону. Думаю, він буде страшенно гарним. Гвардіола – трохи божевільний, і мені це подобається. Все буде весело.
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Я провів у Манчестер Сіті тиждень, тож поки що не так багато можу сказати. Але я добре тренувався. Готовий до того, що чекає на нас попереду. Це було прекрасно. Матч відвідали 80 тисяч глядачів, які підтримували нас та кричали. Гра пройшла у чудовій атмосфері на чудовому стадіоні. Було чудово забити перший гол тут", – цитує Холанда vg.no.
Нагадаємо, Ерлінг дебютував у товариській зустрічі з Баварією та приніс перемогу Манчестер Сіті, забивши єдиний гол у зустрічі.
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