"Гарний початок, я забив чудовий гол, на матчі була чудова атмосфера. Отже, все пройшло добре. У мене чудові очікування від сезону. Думаю, він буде страшенно гарним. Гвардіола – трохи божевільний, і мені це подобається. Все буде весело.

Манчестер Сіті мінімально обіграв Баварію – Холанд приніс перемогу в дебютному поєдинку

Я провів у Манчестер Сіті тиждень, тож поки що не так багато можу сказати. Але я добре тренувався. Готовий до того, що чекає на нас попереду. Це було прекрасно. Матч відвідали 80 тисяч глядачів, які підтримували нас та кричали. Гра пройшла у чудовій атмосфері на чудовому стадіоні. Було чудово забити перший гол тут", – цитує Холанда vg.no.

Нагадаємо, Ерлінг дебютував у товариській зустрічі з Баварією та приніс перемогу Манчестер Сіті, забивши єдиний гол у зустрічі.

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