"Мы провели отличный первый тайм с точки зрения качества. А потом второй пропущенный гол все сломал. Наша реакция была недостаточной. Нельзя так играть против Ньюкасла.

Ошибка Миколенко и гол прямым ударом с углового в видеообзоре матча Эвертон – Ньюкасл – 1:4

Мы оставили сопернику немного шансов, но у них хорошая команда, они продолжали атаковать и забили второй, третий гол. Мы не создаем хороших моментов в последней трети поля. Работа еще продолжается. Мы должны исправить ошибки, которые допускали за последние несколько недель.

Мы должны быстро восстановиться, очистить свои мысли и начать подготовку к следующему матчу. У нас есть время, чтобы спастись", – рассказал после матча Дайч.

Эвертон находится в зоне вылета, набрав всего 28 пунктов. От 17 строчки "ирисок" отделяет всего два балла. Следующий матч подопечные Дайча проведут против Лестера 1 мая.

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