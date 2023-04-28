"Не можна так грати проти Ньюкасла": тренер Миколенка розкритикував Евертон після розгромної поразки
Наставник Евертона Шон Дайч оцінив виступ "ірисок" в матчі проти Ньюкасла (1:4) у 33 турі АПЛ.
"Ми провели чудовий перший тайм з точки зору якості. А потім другий пропущений гол все зламав. Наша реакція була недостатньою. Не можна так грати проти Ньюкасла.
Помилка Миколенка і гол прямим ударом з кутового у відеоогляді матчу Евертон – Ньюкасл – 1:4
Ми залишили супернику небагато шансів, але у них хороша команда, вони продовжували атакувати та забили другий, третій голи. Ми не створюємо гарних моментів в останній третині поля. Робота ще триває. Ми повинні виправити помилки, які допускали за останні кілька тижнів.
Ми маємо швидко відновитися, очистити свої думки, й розпочати підготовку до наступного матчу. У нас є час, щоб врятуватися", – розповів після матчу Дайч.
Евертон перебуває в зоні вильоту, набравши всього 28 пунктів. Від 17 сходинки "ірисок" відділяє всього два бали. Наступний матч підопічні Дайча проведуть проти Лестера 1 травня.
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