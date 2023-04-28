Эвертон вместе с Виталием Миколенко разгромно уступил Ньюкаслу в 33 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.

Украинец присоединился к первому пропущенному голу, не сумев накрыть добивание от Уилсона. Ньюкасл после перерыва устроил разгром, забив трижды за 9 минут. Особого внимания стоит второй гол Каллума. Настоящий шедевр!

Забарный сыграл 30 минут и помог Борнмуту удержать победу, Эвертон с ошибкой Миколенко разгромно проиграл Ньюкаслу

Эвертон ответил всего одним голом. Это Макниллу удался роскошный прямой удар с углового. Поуп, похоже, этого не ожидал. "Ириски" с 19 пунктами остались на предпоследней строчке турнирной таблицы АПЛ. Ньюкасл с 62 очками идет третьим.