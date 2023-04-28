Ошибка Миколенко и гол прямым ударом с углового в видеообзоре матча Эвертон – Ньюкасл – 1:4
08:24 - Читати українською
Эвертон вместе с Виталием Миколенко разгромно уступил Ньюкаслу в 33 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.
Каллум Уилсон 28’
Жоэлинтон 72’
Каллум Уилсон 75’
Джейкоб Мерфи 81’
28’ Каллум Уилсон
72’ Жоэлинтон
75’ Каллум Уилсон
81’ Джейкоб Мерфи
Украинец присоединился к первому пропущенному голу, не сумев накрыть добивание от Уилсона. Ньюкасл после перерыва устроил разгром, забив трижды за 9 минут. Особого внимания стоит второй гол Каллума. Настоящий шедевр!
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Эвертон ответил всего одним голом. Это Макниллу удался роскошный прямой удар с углового. Поуп, похоже, этого не ожидал. "Ириски" с 19 пунктами остались на предпоследней строчке турнирной таблицы АПЛ. Ньюкасл с 62 очками идет третьим.
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