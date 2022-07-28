"Дехто забуває, що в Україні триває війна": Срна – про заробітки Шахтаря у товариських матчах
Даріо Срна наголосив, що головною метою спарингів Шахтаря залишається допомога українцям.
"Все йде в Україну, як завжди. Ми граємо за Україну та український народ, допомагаємо та допомагатимемо. Ми не зупиняємося. Усі наші матчі проведемо з великою гордістю. До того ж представлятимемо Україну на хорошому рівні – у Лізі чемпіонів.
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На жаль, дехто забуває, що в Україні триває війна. Ми ніколи не забудемо. Ми разом, ми єдині. Лише так ми можемо перемогти. Україна – сильна країна, українці – сильний народ. Віримо у перемогу, віримо, що у нас все буде добре", – сказав Срна у ефірі YouTube-каналу Шахтаря.
Нагадаємо, донеччани частину своїх товариських поєдинків проводять в рамках акції Global Tour for Peace. Прибутки з таких матчів йдуть на допомогу військовим, а також українцям, які постраждали від війни.
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