Аякс и Шахтер встречались в благотворительном поединке в Амстердаме. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Аякс – Шахтер – 3:1

Голы: Тадич, 45, Бергейс, 73, Кудус, 83 – Мудрик, 33

Шахтер (стартовый состав): Трубин – Конопля, Бондарь, Козик, Корниенко – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Кащук, Мудрик, Тотовицкий.

Матч Аякс – Шахтер стартовал в 21:00 по киевскому времени на Йохан Кройф Арене в Амстердаме. Игра была под угрозой срыва, ведь за несколько дней до поединка в лагере нидерландцев зафиксировали вспышку коронавируса, но матч все-таки состоялся. Игорь Йовичевич провел свой второй поединок в должности главного тренера Шахтера.

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Хорват сделал несколько изменений в составе по сравнению с матчем против Фортуны (3:3). В частности, в старте появились Эдуард Козик, Георгий Судаков, Алексей Кащук, Артем Бондаренко и Михаил Мудрик. Удод, Джурасек, Крыськив, Вакула и Сикан присели в запас. Не было в заявке Лассины Траоре, перешедшего в Шахтер именно из Аякса. Отметим, что в старте Шахтера вышли 10 воспитанников. Только Тарас Степаненко стал исключением.

Альфред Схрёдер тоже выставил нескольких известных игроков. Классен, Блинд, Тадич, Антони и новичок Бергвейн оказались в стартовом составе 36-кратного чемпиона Нидерландов, который добыл титул и в сезоне 2021/22.

Первый сейв Трубина уже на 3-й минуте. Кипер Шахтера перевел мяч на угловой после удара Бергвейна, недавно перешедшего из Тоттенхэма. Шахтер ответил проходом Кащука, который с правого фланга вошел в штрафную и упал. Никакого пенальти. Еще одно удачное действие Трубина, эффектно отразившего непростой удар из-за пределов штрафной.

Непросто было "горнякам" в первые минуты, хотя подопечные Йовичевича и пытались разыгрывать на своей половине. Впрочем, комбинации Аякса то и дело приводили к напряжению у наших ворот. Очень сложно приходилось Конопле и Корниенко, которым противостояли Бергвейн с Антони. Бразилец уже на 17-й минуте начал куражиться, эффектно отбросив под удар Альваресу. Тот чуть не попал в угол.

Первый классный момент у Шахтера. Мудрик роскошно отдал вразрез на Кащука, но 38-летний Пасвеер был первым на мяче. Выпадал Тотовицкий, от которого было минимум конструктива. Если Мудрик и Кащук хоть иногда напоминали о себе благодаря скорости, то экс-игрок Колоса этим похвастаться не мог. Но Андрею приходилось очень сложно – несколько раз он оказывался сам против 4-х соперников, поэтому не удивительно, что атака завершалась потерей мяча.

Супершанс у "горняков". Кащук бил головой с линии вратарской, но кипер выбрал правильную позицию. Можно было и лучше пробить – Йовичевич в технической зоне эмоционально выругался. На украинском.

Гол Аякса назревал. Классен пяткой замыкал подачу с фланга – снова Трубин. Топ-реакция от 20-летнего вратаря. Но на 33-й минуте Шахтер забил. Автором гола стал Михаил Мудрик, который был лучший в Шахтере вместе с Трубиным. Вингер убежал левым флангом из центра поля, в стиле бразильца Роналдо эффектно разобрался с Ренсхом и пробил мимо кипера. Топ-класс украинца.

Аякс пошел отыгрываться и достиг своего на последних секундах тайма. Гол пришел со слабого места "горняков" в этом матче – с фланга защиты. Бергвейн пролетел мимо Конопли по левой бровке и навесил на Антони, тот выиграл борьбу у Корниенко и сбросил на дальнюю стойку. Тадич забивал в пустые ворота. 1:1 – итог первой половины. Контратаки Шахтера были достаточно острыми, а вот защита желала лучшего, особенно фланги. 19-летний Эдуард Козик в центре обороны действовал достаточно уверенно по сравнению со своими более опытными партнерами.

После перерыва Йовичевич почти полностью сменил состав, а уже на старте второго тайма "божьи сыновья" едва не вышли вперед. Сначала штанга (или даже игрок Аякса на линии ворот) сыграла за Шахтер, а Пятов парировал удар Антони. В очень похожем стиле 38-летний кипер отразил еще один мяч после дальнего удара. Оба кипера "горняков" выдали очень солидную игру. Там, где Пятов был бессилен, хозяев подводила точность. Сначала Антони, а затем и Классен били мимо ворот с классных позиций.

Обновленный состав Шахтера значительно реже переходил половину поля – после перерыва украинцы только отбивались. Вакула, Топалов и Сикан не действовали так остро, как их партнеры до перерыва. Если в первой половине игры "горнякам" было что противопоставить, то во втором тайме была игра в одни ворота. Правда, стоит сделать поправку то, что на поле была молодежь, Пятов и Джурасек.

Давление Аякса принесло результат на 73-й минуте. Пятов выбил мяч за пределы штрафной после подачи углового, на подборе совершенно никого не было, а Бергейс с помощью рикошета вывел хозяев вперед. Закономерно.

Аякс был значительно ближе к третьему мячу, чем Шахтер к тому, чтобы сравнять. И этот гол влетел в ворота Пятова. Неудачный выход "горняков" из обороны завершился точным ударом Кудуса в угол ворот. 3:1 – Йовичевич потерпел первое поражение в Шахтере. Аякс был на голову выше, хотя моментами в первом тайме украинская команда играла на равных.