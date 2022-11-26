Исполняющий обязанности главного тренера харьковчан Олег Ратий поделился впечатлениями от мирового первенства в Катаре.

"Сейчас мы видим много неожиданных результатов, некоторые команды прыгнули выше головы.

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Первые туры понравились, все команды играют хорошо. Хотелось бы выделить испанцев и бразильцев. Наверное, Аргентина будет играть в последних матчах группового этапа лучше. В общем, ждем хороших результатов и яркой игры от участников турнира", – цитирует Ратия официальный сайт Металлиста.

Напомним, уже известен первый неудачник Мундиаля – после двух туров шансы на выход из группы потерял Катар.

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