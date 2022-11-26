Виконувач обов’язків головного тренера харків'ян Олег Ратій поділився враженнями від світової першості у Катарі.

"Зараз ми бачимо багато неочікуваних результатів, деякі команди стрибнули вище голови.

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Перші тури сподобались, всі команди грають добре. Хотів би виділити іспанців та бразильців. Напевно, Аргентина буде грати в останніх матчах групового етапу краще. Загалом чекаємо гарних результатів і яскравої гри від учасників турніру", – цитує Ратія офіційний сайт Металіста.

Нагадаємо, наразі відомий перший невдаха Мундіалю – після двох турів шанси на вихід з групи втратив Катар.

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