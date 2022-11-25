За Украину постояли на ЧМ-2022, слезы Роналду, разочарование фаворитами Мундиаля
22:03 - Читати українською
Чемпионат мира в Катаре продолжает удивлять как на поле, так и за его пределами. Заместитель главного редактора "Футбол 24" Тарас Котив попытался выделить самое интересное из первого тура мирового первенства.
Фавориты Мундиаля откровенно разочаровывают. Бельгия, проигравшая в одни ворота Канаде, отскочила благодаря гению де Брюйне. Нидерланды намучились с Сенегалом, продемонстрировав совершенно неубедительную игру. Англия, Франция, Бразилия, Португалия – от всех этих команд болельщики ждали гораздо большего. О казусах и фишках первого тура в очередном материале "Футбол 24".
Месси попал в ловушку, Испания подбирает "изгоев", аматоры на ЧМ-2022
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter