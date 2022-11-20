Наставники украинских клубов попытались предсказать, кто выиграет чемпионат мира в Катаре.

В голосовании приняли участие почти все тренеры команд УПЛ. Отказался назвать своего фаворита только Мирча Луческу. Результаты однозначны – больше всего голосов получила сборная Аргентины. Наставники Шахтера, Ингульца и Зари сделали патриотический выбор.

Вместо Украины люди из 4 дивизиона – худшие игроки на ЧМ-2022, кто бьет аномальное количество пенальти и топ конфузов

Аргентина: Юрий Гура (Александрия), Юрий Вирт (Верес), Владимир Шаран (Минай), Олег Дулуб (Львов).

Англия: Эдмар (Металлист 1925), Юрий Вернидуб (Кривбасс).

Бразилия: Виктор Скрипник (Ворскла), Олег Ратий (Металлист), Роман Григорчук (Черноморец).

Хорватия: Игор Йовичевич (Шахтер), Младен Бартулович (Ингулец).

Нидерланды: Патрик ван Леувен (Заря).

Германия: Леонид Кучук (Рух).

Франция: Ярослав Вишняк (Колос).