Неймар отримав фантастичну пропозицію з Саудівської Аравії – відхід із ПСЖ наближається, повернення в Барсу під питанням
Аль-Хіляль зробив велику пропозицію щодо трансферу Неймара, повідомляє Фабріціо Романо. Зазначається, що бразилець спокусився такою пропозицією.
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Сторони вже на просунутій стадії переговорів щодо майбутнього контракту бразильця, а також працюють над відходом Нея з ПСЖ. Раніше повідомлялось, що в разі переходу зарплатня гравця виросте з 30 млн євро до 80. Таким чином, повернути Неймара в Барселону не вдасться, тож каталонці можуть повернутись до кандидатури Жоау Феліша вже наступного тижня.
Додамо, що Неймар приєднався до ПСЖ у 2017 році за 222 мільйони євро. За шість років він зіграв за парижан лише у 173 матчах, в яких забив 118 голів та оформив 77 асистів. Transfermarkt оцінює нападника в 60 млн євро.
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