Аль-Хіляль зробив велику пропозицію щодо трансферу Неймара, повідомляє Фабріціо Романо. Зазначається, що бразилець спокусився такою пропозицією.

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Сторони вже на просунутій стадії переговорів щодо майбутнього контракту бразильця, а також працюють над відходом Нея з ПСЖ. Раніше повідомлялось, що в разі переходу зарплатня гравця виросте з 30 млн євро до 80. Таким чином, повернути Неймара в Барселону не вдасться, тож каталонці можуть повернутись до кандидатури Жоау Феліша вже наступного тижня.

Додамо, що Неймар приєднався до ПСЖ у 2017 році за 222 мільйони євро. За шість років він зіграв за парижан лише у 173 матчах, в яких забив 118 голів та оформив 77 асистів. Transfermarkt оцінює нападника в 60 млн євро.

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EXCLUSIVE: Al Hilal have presented an important proposal to Neymar Jr in the recent hours. Sources describe that as “huge bid” #AlHilal



Negotiations are underway to reach full agreement — Neymar, tempted by this possibility.



Work in progress to part ways with PSG soon. pic.twitter.com/nPEbhiRX9n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023