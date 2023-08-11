Неймар договорился с Барселоной о личном контракте – бразилец подпишет соглашение по схеме 2+1 и будет зарабатывать 13 млн евро в сезон (в ПСЖ он получает 30), сообщает El Chiringuito.

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Однако, для этого нужно немало. Во-первых, Неймар должен разорвать контракт с ПСЖ, чтобы перейти в Барселону свободным агентом. Во-вторых, "блаугранас" необходимо прекратить сотрудничество с несколькими игроками, чтобы позволить себе бразильца.

Добавим, что Неймар присоединился к ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро. За шесть лет он сыграл за парижан только в 173 матчах, в которых забил 118 голов и оформил 77 ассистов. Transfermarkt оценивает нападающего в 60 млн евро.

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