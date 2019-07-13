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Неймар заявил, что может остаться в ПСЖ

00:30 15 Читати українською
Неймар заявил, что может остаться в ПСЖ
Неймар / Фото REUTERS

Форвард ПСЖ Неймар готов остаться в Париже, если переход в Барселону не состоится.

"Это правда, я хочу покинуть ПСЖ. Я уже сообщил об этом руководству клуба. Почему я не явился на сбор? У меня было мероприятие в Бразилии и я должен был находиться там. ПСЖ позволил мне вести переговоры на их условиях. Однако если переход в Барселону не состоится, то я буду горд продолжать выступать за ПСЖ", – цитирует Неймара UOL.

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К слову, парижский гранд уже оштрафовал Неймара за неявку на сборы на 375 тысяч евро. Ранее отец футболиста сообщал, что ПСЖ знал об опоздании Неймара на предсезонные сборы и об этом было договорено еще год назад.

Также появилась информация, что Неймар отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с Барселоной, за которую выступал с 2013 по 2017 годы.

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Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Франция
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