75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

"Футбол 24" відкриває завісу головної трансферної саги літа, у якій доведеться взяти участь навіть Лео Мессі.

Повернення Неймара в Барселону – складна операція, яка перебуває лише у зародку та залежить від значної кількості осіб, щонайменше на трьох континентах. Якби у Голлівуді спробували зафільмувати трансферну сагу століття, то усіх цих людей можна було б розділити на головних і другорядних акторів по обидва боки "барикад", яких вже зараз налічується 14. Після заяви спортивного директора ПСЖ Леонардо про готовність відпустити бразильця режисер нарешті може вигукнути: "Світло, камера, мотор!".

Барселона дурить фанів трансфером Грізманна, але збирає найкращу атаку в історії футболу

ПСЖ

Тамім бін Хамад Аль Тані (головна роль)

Фактично, доля Неймара перебуває в руках четвертого еміра Катару. Якщо паризький клуб наважиться попрощатись зі своїм основним активом, то саме Аль Тані стане тим, хто натисне на "зелену кнопку". Президент компанії Qatar Sport Investments, якій належить проект Парі Сен-Жермен, делегував управління клубом Нассеру Аль-Хелаїфі, проте Неймар – виняток з правил. Арабський правитель стежить за кожним рухом бразильця, який був покликанний репрезентувати сучасний Катар через спорт.

Цього року Аль Тані начебто вперше серйозно усвідомив, що Неймар створює поганий імідж не лише для ПСЖ, але й для усієї країни зі столицею в Досі, тож його трансфер вже не вважається забороненою темою на Парк де Пренс. Емір готовий продавати, але хоче повернути витрачені кошти (222 млн євро) – це справа честі.

Нассер Аль-Хелаїфі (головна роль)

Президенту французького клубу та правій руці Аль Тані доручено вести перемовини з Барселоною, яка засіла йому десь глибоко у печінках. Холодна війна розпочалась у 2013-му зі спроби каталонців підписати центрального захисника ПСЖ Тьяго Сілву. Після цього було ще декілька конфронтацій між обома клубами за участі Верраті, Маркіньйоса, Рабйо і вже згаданого Неймара, коли Аль-Хелаїфі, так і Бартомеу не виявляли особливої уваги у перемовинах.

Війна нескінченності: як Барселона та ПСЖ стали найбільшими ворогами у Європі, або Помста за де Йонга буде страшною

Аль-Хелаїфі став першим, хто публічно засудив поведінку Неймара по завершенні минулого сезону. Його критика на адресу вередливої зірки була своєрідним відправним пунктом для майбутного трансферу. Однак, він робитиме лише те, що накаже емір Катару.

Леонардо (головна роль)

Логічно, що новий-старий спортивний директор ПСЖ добре знайомий з Неймаром, однак раніше вони не перетинались в Парижі. Леонардо замінив свого попередника Антеро Енріке, який перебував у тісних стосунках з екс-форвардом Барси, щоб навести порядок у роздягальні. Він швидко, рішуче та навіть трохи шокуюче продемонстрував свою позицію: "Неймар зможе покинути ПСЖ, якщо ми отримаємо пропозицію, яка задовольнить усіх". Після цієї заяви Неймар офіційно опинився на трансферному ринку.

Леонардо – мабуть, єдиний функціонер у великій команді ПСЖ, який має позитивний досвід спілкування з Барселоною. Саме бразилець вів перемовини щодо трансферу Максвелла на Парк де Пренс у 2012-му. Зараз його роль важко не переоцінити.

Томас Тухель (другорядна роль)

Головний тренер ПСЖ не збирається гальмувати можливий трансфер Неймара, хоча й перебуває з бразильцем у дружніх стосунках. Німецький фахівець мав значно більше розбіжностей з Мбаппе, однак, якщо клуб вирішить робити ставку на молодого француза у статусі першої зірки, Тухель заперечувати не буде. Він вже переконався, наскільки небезпечно працювати з двома футболістами світового рівня, які не готові жертвувати власним его. Крім цього, екс-наставник дортмундської Борусії повністю підтримує нову політику катарських власників: "Ті, хто битиметься за честь своєї футболки, залишаються, інших – не затримуємо".

Барселона

Жозеп-Марія Бартомеу (головна роль)

Президент Барселони, якого Неймар публічно називав блазнем, схоже, пробачив бразильцеві його скандальну "втечу" дворічної давності. Бартомеу досить обережно висловлюється щодо можливості трансферу одного з творців неймовірного тріденте MSN, розуміючи усю складність угоди, однак не збирається зачиняти перед блудним сином двері. Тим паче, сам Бартомеу ще до резонансної прес-конференції Леонардо підтвердив бажання 27-річного форварда змінити клуб: "Неймар хоче покинути ПСЖ, але ПСЖ не хоче його відпускати".

Очільник каталонського гранда прагне увійти в історію, зібравши атаку, якої ще не бачив світ – Мессі, Суарес, Грізманн та Неймар. Бартомеу вважає, що з цими гравцями Барселона стала б центром світового футболу, а спонсори засипали б каталонців рекордними контрактами. Слово президента у правлячій хунті – визначальне. Він прислухається до колег, але майже завжди чинить по-своєму.

Оскар Грау (головна роль)

На плечах генерального директора "блаугранас" лежить надзвичайно важлива місія – збалансувати рахунки. Грау як економічний архітектор нинішньої Барселони повинен стежити за тим, щоб бюджет клубу не луснув після трансферів Неймара та Грізманна, зважаючи на височенні зарплати обох. Непомітний на перший погляд функціонер контролює кожну копійчину та робить все можливе, щоб каталонці дотримувались фінансових правил Ла Ліги.

Саме Грау називають одним з головних противників придбання де Лігта через непомірні фінансові вимоги останнього (10 млн євро на рік). 54-річний функціонер переконав Бартомеу, що зарплата молодого капітана ризикує підірвати фінансову стабільність клубу та створити небезпечний прецедент у роздягальні. Яка позиція досвідченого CEO щодо Грізманна та Неймара, наразі залишається таємницею, однак від нього залежить чимало.

Пеп Сегура (другорядна роль)

Футбольний менеджер "кулес", через якого проходять 90% усіх трансферів першої та другої команд каталонського клубу, вступив на посаду акурат два роки тому, коли Неймар вирішив накивати п'ятами. Сегура замінив Роберта Фернандеса, вів перемовини щодо Дембеле та Коутінью, а також непогано продавав (Андре Гомеш, Дінь, Міна, Алькасер, Сіллессен).

Він завжди демонстрував повну ідилію з президентом, але трансфер Неймара став каменем спотикання між обома. Сегура наполягає, що Барселоні потрібно зосередитись на пошуках наступника Луїса Суареса, а не повертати Неймара, який, на його думку, цинічно дурив клуб.

Ерік Абідаль (другорядна роль)

Технічний секретар Барси може виконувати роль такого собі хорошого поліцейського у перемовинах з ПСЖ. Абідаль залишається ледь не єдиним представником керівництва каталонського клубу (другий ешелон), який ще не встиг побити горщики з чемпіонами Франції. Хоча, він вже також володіє гірким досвідом спілкування з впертими катарськими шейхами. Лише минулої осені Абідаль провалив трансфер Адріена Рабйо, і француз опинився на Ювентус Стедіум. Попри це, Ерік покликаний закласти фундамент майбутніх перемовин. Вже найближчим часом на нього очікує відрядження у Париж.

Ернесто Вальверде (другорядна роль)

"Мураха" є великим шанувальником таланту Неймара, з яким працював лише на передсезонних зборах. Вальверде сильно не пощастило, адже після трансферу бразильця у ПСЖ йому довелось повністю перебудовувати команду з атакувального 4-3-3 на більш оборонні 4-4-2, пожертвувавши таким чином фірмовим стилем команди. Але на цьому проблеми бідолашного тренера не завершуються.

Якщо Барса підпише Неймара та Грізманна, Вальверде доведеться ламати голову над тим, як розмістити на одному полі одразу чотирьох гравців світового класу. Райкард, маючи у своєму складі Мессі, Ето'О, Анрі та Роналдінью, довів, що це – майже неможливо.

Ліонель Мессі (головна роль)

Капітан Барселони не втомлюється повторювати, що ніколи не просив підписувати того чи іншого гравця, але зараз прийшов момент, коли Лео, навпаки, потрібно сказати своє вагоме слово. Бартомеу сподівається, що дружні стосунки між аргентинцем та бразильцем пришвидшать трансфер останнього.

"У мене є чат у WhatsApp з Суаресом та Неймаром. Він – феноменальний гравець і прекрасна людина. Ми продовжуємо спілкуватися. Назва нашого чату якось пов'язана з Південною Америкою, щось на кшталт "три латиноси", – зізнався Мессі перед стартом Копа Амеріка.

За чутками, роздягальня Барси з Лео, Піке, Суаресом та іншими ветеранами підтримує якраз повернення бразильця... на противагу придбанню Грізманна, якого вважають значно більшим зрадником після торішнього "ні".

Гравець та його оточення

Неймар (головний герой)

Нервовий центр операції або серце, з якого розпочинається усе. Усвідомивши власну помилку, Неймар хоче покинути ПСЖ та проситься у Барселону, де востаннє демонстрував свій найкращий футбол. Перший сигнал "SOS" з боку бразильця у напрямку Камп Ноу трапився ще восени 2017-го, а після цього проблемний форвард регулярно навідувався на базу "блаугранас".

"Пішли усі н***й": чому Неймар занедбав свою кар'єру в Парі Сен-Жермен

Неймар вважає, що лише повернення у каталонський клуб реанімує його кар'єру, яка у останні два роки була переповнена травмами та скандалами поза межами футбольного поля. Вихованець Сантоса прийняв остаточне рішення: зробив перший крок на зустріч "кулес", не з'явившись на передсезонні збори ПСЖ, а тепер очікує жесту доброї волі від Бартомеу.

Батько Неймара (головна роль)

Цей персонаж не викликає довіри з боку жодної зі сторін. Неймар-старший, який також представляє інтереси свого сина, неабияк ускладнює переговорний процес з каталонцями. По-перше, батько форварда досі не відмовився від судового позову проти Бартомеу за невиплату підписного бонусу на 26 млн євро. А по-друге, він цинічно "фліртує" з Реалом, щоб вибити якомога кращий контракт на Камп Ноу.

Сеньйор Неймар вже виконав свій перший хід, жорстко відповівши на офіційні погрози ПСЖ щодо запізнення сина на передсезонні збори. Тепер від нього очікують прямих контактів з президентом Барси, який до припинення судової тяганини навіть не збирається нікого слухати.

Піні Захаві (другорядна роль)

Ізраїльтянин, якого називають "сірим кардиналом" трансферного ринку, вважається довіреною особою Неймара. Обоє познайомились ще в середині "нульових", коли Захаві намагався підписати вихованця Сантоса для академії лондонського Челсі. З тих пір між батьком нападника та авторитетним агентом зав'язалась міцна дружба і останній, зокрема, організував рекордний трансфер форварда у ПСЖ.

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ

Цікаво, що 75-річний дідусь ще жодного разу не працював над трансферами у Барселону. Раніше він спілкувався з представниками каталонського клубу лише через посередників.

Андре Курі (другорядна роль)

Без нього неможливо уявити камбек Неймара. Представник Барселони у Південній Америці є близьким другом сім'ї футболіста. Саме за його сприяння Сандро Роселю вдалось переманити бразильця з-під носа у мадридського Реала влітку 2013-го. Подейкують, що Курі отримав тоді солідний підписний бонус, зрештою, як і після продажу нападника у ПСЖ.

Навесні цього року бразильський функціонер двічі зустрічався з батьком гравця у Лондоні, щоб обговорити перспективи майбутнього повернення.

За матеріалами Marca, Mundo Deportivo та Diario SPORT