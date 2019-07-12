toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Вспомнить молодость или посадить в запас Суареса – как Гризманна совместят с Месси и Неймаром в Барселоне

22:30 124 Читати українською
Вспомнить молодость или посадить в запас Суареса – как Гризманна совместят с Месси и Неймаром в Барселоне
Звездная линия атаки Барселоны / B/R

Барселона собирает фантастическую линию атаки. Очередным звездным элементом стал Антуан Гризманн. Пытаемся предсказать, как будет выглядеть атака каталонцев со 120-миллионным новичком.

Вспомнить молодость, или Самый легкий вариант для Вальверде

Тренерский штаб Барселоны может выделить Гризманну левый фланг атаки, чтобы не ломать сформировавшуюся схему 4-3-3. Антуан давно не играл на этой позиции, но имеет соответствующий опыт – он начинал карьеру в Реал Сосьедаде именно левым вингером.

Плюс для Эрнесто Вальверде – не нужно никак менять роли Месси и Суареса. При обороне Гризманн сможет садиться ниже и формировать 4-4-2. Работа с Диего Симеоне улучшила оборонительные навыки француза.

Минус – нынешнему Антуану будет сложно показать себя во всей красе на фланге. В Атлетико он если и отходил из центра, то вправо. Слева в Барселоне есть риск того, что француз будет дублировать функции Жорди Альбы.

Главная ремарка – если Барса купит Неймара, этот вариант автоматически отпадает.

Гризманн официально перешел в Барселону

Авантюрная попытка выжать максимум

Гризманн стал звездой мирового футбола в роли второго форварда рядом с классической девяткой, или "под" ней. Так он имел наиболее положительное влияние на игру Атлетико и сборной Франции, но в Барселоне отвести Антуану эту роль при стандартных 4-4-2 будет сложно. В паре с Суаресом – куда тогда засунуть Месси? В паре с Месси – Лео не классический форвард, выглядит абсурдно.

Можно рассмотреть ситуацию, когда Гризу будет действовать "под" центрфорвардом Суаресом. Но здесь есть серьезные аргументы "против". Во-первых, французу придется делить зоны и обязанности с Месси, который постоянно приходит за мячом в центр.

Во-вторых, Вальверде будет вынужден пожертвовать одним полузащитником, в результате чего команда станет уязвимой без мяча, особенно при переходе из атаки в оборону (у Фрэнки де Йонга проскакивают позиционные ошибки, некому страховать фланг Месси).

Авантюра, на которую Вальверде может пойти только в случае приобретения Неймара. Вряд ли наставник захочет освобождать левый край для Дембеле/​​Коутиньо в надеждах выжать максимум из Гризманна, учитывая вышеописанные последствия.

Те же 4-4-1-1 (4-2-3-1), но с Месси в центре и Гризманном справа не решают все проблемы (разве что Месси не придется страховать). При этом и Лионель, и Антуан потеряют привычные по последним годам позиции. Сомнительная идея.

Суарес – жертва, Гризманн – на острие

"Это нормально, что Барселона ищет замену. Команде нужен еще один нападающий, ведь мне уже 31 год (уже 32)", – сказал осенью Суарес. Уругваец трезво оценивает ситуацию, но готов ли Луис уже сейчас отдать место в основе? Готов ли Эрнесто Вальверде посадить в запас игрока, который гарантирует 25 голов за сезон, чтобы поставить в центр нападения Гризманна?

Кажется, тренер обязательно испытывает такой вариант. После камбэка Неймара 4-3-3 с Гризу на острие вообще выглядит единственной трезвой опцией. Однако даже с нынешним составом это оптимальная формация, в которую можно вписать Коутиньо и Дембеле (кто-то из них точно останется, если не придет Неймар).

Перевод Месси в центр атаки (с Гризманном справа) мог бы замаскировать пассивность Лео при обороне и сделать фланги более надежными. Впрочем, Вальверде хочет иметь на острие классического форварда, а не "фальшивую" девятку.

Барселона дурить фанів трансфером Грізманна, але збирає найкращу атаку в історії футболу

Интересный компромисс для гармонии с Лео

Испанские журналисты предложили интересную опцию – 4-3-2-1 с Месси и Гризманном в роли инсайдов. Они будут выполнять схожие функции, но не отбирать друг у друга зоны. Динамика в центре поля будет на космическом уровне, Антуан сможет проявить свои лучшие качества в условиях сжатого пространства, а ширину атаки обеспечат фулбэки.

Эта формация требует высокой мобильности центрхавов – Ракитичу и де Йонгу придется постоянно страховать фланги после потерь на чужой половине поля. У Фрэнки с этим могут возникать трудности. В фазе позиционной обороны Гризманн опять же будет глубже закрывать левый фланг, а Месси оставаться впереди в 4-4-2.

Треугольник Месси-Гризманн-Суарес может разворачиваться вершиной к своим воротам, когда француз будет выдвигаться на одну линию с Луисом. Ситуативно образуется 4-4-2 ромб – так Месси завершал Копа Америка-2019 в сборной Аргентины.

Но главный вопрос – куда здесь встроить Неймара? Все упирается в трансфер бразильца, поэтому сейчас приходится только гадать, какой будет Барселона с Гризманном.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
Гризманн официально перешел в Барселону
16:22
1101
Теги
Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона Испания Трансферы Барселоны Главное Статьи Усман Дембеле Усман Дембеле Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Лионель Месси Лионель Месси Луис Суарес Луис Суарес Неймар Неймар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гризманн официально перешел в Барселону
    Іспанія — 16:221101 Гризманн официально перешел в Барселону
3
дн
:
18
час
:
51
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук