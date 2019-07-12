Вспомнить молодость или посадить в запас Суареса – как Гризманна совместят с Месси и Неймаром в Барселоне

Барселона собирает фантастическую линию атаки. Очередным звездным элементом стал Антуан Гризманн. Пытаемся предсказать, как будет выглядеть атака каталонцев со 120-миллионным новичком.

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Тренерский штаб Барселоны может выделить Гризманну левый фланг атаки, чтобы не ломать сформировавшуюся схему 4-3-3. Антуан давно не играл на этой позиции, но имеет соответствующий опыт – он начинал карьеру в Реал Сосьедаде именно левым вингером.

Плюс для Эрнесто Вальверде – не нужно никак менять роли Месси и Суареса. При обороне Гризманн сможет садиться ниже и формировать 4-4-2. Работа с Диего Симеоне улучшила оборонительные навыки француза.

Минус – нынешнему Антуану будет сложно показать себя во всей красе на фланге. В Атлетико он если и отходил из центра, то вправо. Слева в Барселоне есть риск того, что француз будет дублировать функции Жорди Альбы.

Главная ремарка – если Барса купит Неймара, этот вариант автоматически отпадает.

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Авантюрная попытка выжать максимум

Гризманн стал звездой мирового футбола в роли второго форварда рядом с классической девяткой, или "под" ней. Так он имел наиболее положительное влияние на игру Атлетико и сборной Франции, но в Барселоне отвести Антуану эту роль при стандартных 4-4-2 будет сложно. В паре с Суаресом – куда тогда засунуть Месси? В паре с Месси – Лео не классический форвард, выглядит абсурдно.

Можно рассмотреть ситуацию, когда Гризу будет действовать "под" центрфорвардом Суаресом. Но здесь есть серьезные аргументы "против". Во-первых, французу придется делить зоны и обязанности с Месси, который постоянно приходит за мячом в центр.

Во-вторых, Вальверде будет вынужден пожертвовать одним полузащитником, в результате чего команда станет уязвимой без мяча, особенно при переходе из атаки в оборону (у Фрэнки де Йонга проскакивают позиционные ошибки, некому страховать фланг Месси).

Авантюра, на которую Вальверде может пойти только в случае приобретения Неймара. Вряд ли наставник захочет освобождать левый край для Дембеле/​​Коутиньо в надеждах выжать максимум из Гризманна, учитывая вышеописанные последствия.

Те же 4-4-1-1 (4-2-3-1), но с Месси в центре и Гризманном справа не решают все проблемы (разве что Месси не придется страховать). При этом и Лионель, и Антуан потеряют привычные по последним годам позиции. Сомнительная идея.

Суарес – жертва, Гризманн – на острие

"Это нормально, что Барселона ищет замену. Команде нужен еще один нападающий, ведь мне уже 31 год (уже 32)", – сказал осенью Суарес. Уругваец трезво оценивает ситуацию, но готов ли Луис уже сейчас отдать место в основе? Готов ли Эрнесто Вальверде посадить в запас игрока, который гарантирует 25 голов за сезон, чтобы поставить в центр нападения Гризманна?

Кажется, тренер обязательно испытывает такой вариант. После камбэка Неймара 4-3-3 с Гризу на острие вообще выглядит единственной трезвой опцией. Однако даже с нынешним составом это оптимальная формация, в которую можно вписать Коутиньо и Дембеле (кто-то из них точно останется, если не придет Неймар).

Перевод Месси в центр атаки (с Гризманном справа) мог бы замаскировать пассивность Лео при обороне и сделать фланги более надежными. Впрочем, Вальверде хочет иметь на острие классического форварда, а не "фальшивую" девятку.

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Интересный компромисс для гармонии с Лео

Испанские журналисты предложили интересную опцию – 4-3-2-1 с Месси и Гризманном в роли инсайдов. Они будут выполнять схожие функции, но не отбирать друг у друга зоны. Динамика в центре поля будет на космическом уровне, Антуан сможет проявить свои лучшие качества в условиях сжатого пространства, а ширину атаки обеспечат фулбэки.

Эта формация требует высокой мобильности центрхавов – Ракитичу и де Йонгу придется постоянно страховать фланги после потерь на чужой половине поля. У Фрэнки с этим могут возникать трудности. В фазе позиционной обороны Гризманн опять же будет глубже закрывать левый фланг, а Месси оставаться впереди в 4-4-2.

Треугольник Месси-Гризманн-Суарес может разворачиваться вершиной к своим воротам, когда француз будет выдвигаться на одну линию с Луисом. Ситуативно образуется 4-4-2 ромб – так Месси завершал Копа Америка-2019 в сборной Аргентины.

Но главный вопрос – куда здесь встроить Неймара? Все упирается в трансфер бразильца, поэтому сейчас приходится только гадать, какой будет Барселона с Гризманном.

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