Неймар заявив, що може залишитись в ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар готовий залишитися в Парижі, якщо перехід в Барселону не відбудеться.

"Це правда, я хочу покинути ПСЖ. Я вже повідомив про це керівництву клубу. Чому я не з'явився на збір? У мене був захід в Бразилії і я повинен був перебувати там. ПСЖ дозволив мені вести переговори на їхніх умовах. Однак якщо перехід в Барселону не відбудеться, то я буду гордий продовжувати виступати за ПСЖ", – цитує Неймара UOL.

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До слова, паризький гранд вже оштрафував Неймара за неявку на збори на 375 тисяч євро. Раніше батько футболіста повідомляв, що ПСЖ знав про запізнення Неймара на передсезонні збори і про це було домовлено ще рік тому.

Також з'явилася інформація, що Неймар вирушить в Іспанію для пошуку будинку та підписання контракту з Барселоною, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

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