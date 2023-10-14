"Конечно, это очень грустно. Я приезжаю сюда не в отпуск или на прогулку. Я приехал заниматься тем, что больше всего люблю: играть в футбол и защищать цвета своей страны. Очевидно, что мы делаем все возможное, выкладываемся по полной, но часто результат не приходит. Это не то, чего ждут болельщики. Этот фанат бросил что-то в меня, я даже не увидел, что это было. Я увидел это только тогда, когда оно меня ударило. Я очень занервничал.

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Я осуждаю такое отношение, не нужно так поступать. Это очень плохо для футбола и общества. Человек, который делает такие вещи – невежда. Он не сможет дать лучшее образование своему ребенку. Если он так много жалуется, то пусть тренируется и выходит на поле вместо меня", – цитирует Неймара Istoe Esportes.

Это была первая потеря бразильцев в отборе на ЧМ-2026. Аргентина оторвалась на 2 очка.

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