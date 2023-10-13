В Южной Америке прошел 3-й тур отбора за выход на чемпионат мира 2026 года. Читайте отчет о дуэлях латиноамериканских сборных на "Футбол 24".

ЧС-2026, квалификация. Южная Америка, 3-й тур

Аргентина – Парагвай – 1:0

Гол: Отаменди, 3

Бразилия – Венесуела – 1:1

Голы: Габриэл, 50 – Бельо, 85

Боливия – Эквадор – 1:2

Голы: Рамальо, 83 – Паес, 45, Родригес, 90+6

Чили – Перу – 2:0

Голы: Вальдес, 74, Лопес, 90+1 (аг.)

Эпопея с арендой Месси окончательно завершена – эксперт рассказал правду

Сборная Аргентины минимально одолела Парагвай. Несмотря на колоссальное преимущество "альбиселесте" удалось забить лишь один гол в самом начале встречи – после подачи углового партнер Анатолия Трубина по Бенфике Николас Отаменди с лету замкнул навес. Лионель Месси появился на поле на 53-й минуте, однако улучшить свою статистику не смог.

Бразилия на последних минутах сенсационно упустила победу над Венесуэлой. Первый тайм прошел без голов, а сразу после перерыва защитник Арсенала Габриэл точно замкнул подачу с углового от Неймара. На экваторе второй сорокапятиминутки Винисиус удвоил преимущество "селесао", но гол отменили из-за офсайда. А за 5 минут до завершения матча Бельо эффектным ударом через себя отправил в нокаут пятикратных чемпионов мира.

Боливия в матче с Эквадором имела шанс набрать первые очки, однако в драматической дуэли остались аутсайдером своей группы. Эквадорцы забили сопернику в раздевалку, однако в конце встречи Рамальо подарил боливийцам шанс на ничью. Удержать счет хозяевам не удалось – на шестой добавленной Родригес принес Эквадору первую победу.

В еще одной встрече Чили одолел Перу. Хозяева владели огромным преимуществом, однако оба гола смогли забить только в последней трети встречи. Более того, второй мяч стал автоголом – защитник Фейеноорда Маркос Лопес окончательно похоронил шансы перуанцев на ничью, пытаясь спасти команду после разрезной передачи.

После 3-х туров Аргентина набрала 9 очков и лидирует в турнирной таблице. Бразилия с 7-ю пунктами вторая, Колумбия набрала 5 баллов и идет третьей.

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