Неприятный инцидент случился сразу после поединка отбора к ЧМ-2026 между Бразилией и Венесуэлой.

После игры Бразилия – Венесуэла, которая завершилась неудачно для "пентакампеонов", бразильские болельщики были раздражены, а больше всего досталось Неймару.

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Игроки шли в подтрибунное помещение, когда в звездного форварда кто-то с трибун бросил стакан с попкорном. Неймар не замедлил с ответом, эмоционально что-то крикнув в сторону трибун.

Напомним, что Бразилия упустила победу над Венесуэлой на последних минутах. Единственный гол "пентакампеонов" забил Габриэл с передачи именно Неймара.

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