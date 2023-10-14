"Звісно, це дуже сумно. Я приїжджаю сюди не у відпустку чи на прогулянку. Я приїхав займатися тим, що найбільше люблю: грати у футбол і захищати кольори своєї країни. Очевидно, що ми робимо все можливе, викладаємось на повну, але часто результат не приходить. Це не те, на що чекають уболівальники. Цей фанат кинув щось у мене, я навіть не побачив, що це було. Я побачив це тільки тоді, коли воно мене вдарило. Я дуже занервував.

Неймар потрапив у скандал після матчу збірної Бразилії – зірку закидали попкорном

Я засуджую таке ставлення, не треба так робити. Це дуже погано для футболу та для суспільства. Людина, яка робить такі речі, – неук. Вона не зможе дати найкращу освіту своїй дитині. Якщо він так багато скаржиться, то нехай тренується і виходить на поле замість мене", – цитує Неймара Istoe Esportes.

Додамо, що це була перша втрата бразильців у відборі на ЧС-2026. Аргентина відірвалася на 2 очки.

Бразилія з асистом Неймара сенсаційно втратила очки з Венесуелою, Аргентина з Мессі здолала Парагвай: відбір ЧС-2026