Неймар выпрашивает сенсационное возвращение в Барселону – саудовцы получили от звезды 5 матчей за 90 млн
Неймар даже на больничном устал от саудовского футбола и хочет еще раз попробовать свои силы в топ-клубе.
Бразилец просит руководство Аль-Хиляля отпустить его на год в аренду в Барселону, информирует Sport.es.
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Прошлым летом саудовский клуб заплатил ПСЖ 90 млн евро за Неймара. 32-летний нападающий успел провести 5 матчей и получил тяжелую травму колена, которая выбила его на весь сезон. После выздоровления Ней хотел бы еще раз попробовать свои силы в Каталонии.
Барселона пыталась пригласить бывшую звезду еще из ПСЖ, однако сейчас переход выглядит маловероятным из-за астрономичной зарплаты Неймара. Представители "кулес" пока не делали никаких движений в направлении переговоров с игроком или Аль-Хилялем.
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