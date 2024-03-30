Неймар даже на больничном устал от саудовского футбола и хочет еще раз попробовать свои силы в топ-клубе.

Бразилец просит руководство Аль-Хиляля отпустить его на год в аренду в Барселону, информирует Sport.es.

Барселона не продала Ямала по цене Неймара и заняла принципиальную позицию

Прошлым летом саудовский клуб заплатил ПСЖ 90 млн евро за Неймара. 32-летний нападающий успел провести 5 матчей и получил тяжелую травму колена, которая выбила его на весь сезон. После выздоровления Ней хотел бы еще раз попробовать свои силы в Каталонии.

Барселона пыталась пригласить бывшую звезду еще из ПСЖ, однако сейчас переход выглядит маловероятным из-за астрономичной зарплаты Неймара. Представители "кулес" пока не делали никаких движений в направлении переговоров с игроком или Аль-Хилялем.

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