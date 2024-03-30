Неймар навіть на лікарняному втомився від саудівського футболу і хоче ще раз спробувати свої сили в топ-клубі.

Бразилець просить керівництво Аль-Хіляля відпустити його на рік в оренду до Барселони, інформує Sport.es.

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Минулого літа саудівський клуб заплатив ПСЖ 90 млн євро за Неймара. 32-річний нападник встиг провести 5 матчів і зазнав важкої травми коліна, яка вибила його на весь сезон. Після одужання Ней хотів би ще раз спробувати свої сили в Каталонії.

Барселона намагалася запросити колишню зірку ще з ПСЖ, однак зараз перехід виглядає малоймовірним через астрономічну зарплату Неймара. Представники "кулес" поки не робили жодних рухів у напрямку переговорів з гравцем чи Аль-Хілялем.

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