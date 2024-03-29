Саудовская Про лига, 25 тур

Аль-Ахдуд – Аль-Раэд – 1:3

Голы: Бурке, 20 (пен.) – Эль-Беркауи, 15, Фузаир, 31, Тавареш, 56

Аль-Иттифак – Аль-Ахли – 2:2

Голы: Фофана, 45+3, Аль-Бурайкан, 49 (аг) – Аль-Бурайкан, 8, Аль Аммар, 88

Аль-Иттихад – Аль-Фейха – 3:1

Голы: Хамдалла, 30, Аль Хамди, 45+2, Аль Сахафи, 90+4 – Сабири, 25 (пен.)

Нереализованный пенальти: Бензема, 20 (А-И)

Аль-Раед продлил беспроигрышную серию до 3 матчей. Команда Игора Йовичевича одержала важнейшую победу на поле прямого конкурента – Аль-Ахдуда. Экс-тренер Шахтера оторвался от зоны вылета на 5 очков.

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Аль-Иттифак и Аль-Ахли могут похвастаться легендарными экс-представителями Ливерпуля – Джеррард, Вейналдум против Фирмино. Правда, героями очного матча стали другие персоны. Фирас Аль-Бурайкан забил своим и чужим, а экс-звезда Ман Сити Рияд Марез оформил два ассиста.

Карим Бензема продолжает страдать. Последний раз обладатель "Золотого мяча" забивал в чемпионате 4 месяца назад. Сегодня даже пенальти не удалось реализовать. К счастью, партнеры взяли ответственность на себя и организовали победу над Аль-Фейхой. Аль-Иттихад в борьбе за третье место сократил отставание от Аль-Ахли до 2 очков.

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