Йовичевич победил прямого конкурента, легенды Ливерпуля расписали ничью, очередное фиаско Бензема: Саудовская Аравия
Чемпионат Саудовской Аравии порадовал яркими матчами в пятницу.
Саудовская Про лига, 25 тур
Аль-Ахдуд – Аль-Раэд – 1:3
Голы: Бурке, 20 (пен.) – Эль-Беркауи, 15, Фузаир, 31, Тавареш, 56
Аль-Иттифак – Аль-Ахли – 2:2
Голы: Фофана, 45+3, Аль-Бурайкан, 49 (аг) – Аль-Бурайкан, 8, Аль Аммар, 88
Аль-Иттихад – Аль-Фейха – 3:1
Голы: Хамдалла, 30, Аль Хамди, 45+2, Аль Сахафи, 90+4 – Сабири, 25 (пен.)
Нереализованный пенальти: Бензема, 20 (А-И)
Аль-Раед продлил беспроигрышную серию до 3 матчей. Команда Игора Йовичевича одержала важнейшую победу на поле прямого конкурента – Аль-Ахдуда. Экс-тренер Шахтера оторвался от зоны вылета на 5 очков.
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Аль-Иттифак и Аль-Ахли могут похвастаться легендарными экс-представителями Ливерпуля – Джеррард, Вейналдум против Фирмино. Правда, героями очного матча стали другие персоны. Фирас Аль-Бурайкан забил своим и чужим, а экс-звезда Ман Сити Рияд Марез оформил два ассиста.
Карим Бензема продолжает страдать. Последний раз обладатель "Золотого мяча" забивал в чемпионате 4 месяца назад. Сегодня даже пенальти не удалось реализовать. К счастью, партнеры взяли ответственность на себя и организовали победу над Аль-Фейхой. Аль-Иттихад в борьбе за третье место сократил отставание от Аль-Ахли до 2 очков.
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